Christelle DENOYELLES

Compétences Managériales et relationnelles

(jusqu’à 50 salariés en direct)

• Management d’équipe (jsq 50 p.)

• Recrutement, intégration & formation

• Animation

• Définition d’objectifs

• Entretiens annuels

• Relations réseaux (interlocuteurs publics et privés)

• Organisation de planning (50p / 300 clients)



Compétences Administratives et financières

(40000 factures/an en moyenne)

• Supervision de la facturation

• Suivi des paiements et recouvrements

• Tableaux de bord de gestion : suivi heures supplémentaires, nombre de visites clients, nombre de contrats entrants et sortants, nombre de salariés entrants et sortants

• Etablissement de contrat de travail

• Définition de procédures administratives et contrôle de l’application



Compétences Commerciales

(4000 clients particuliers usagers)

• Gestion de la relation clients

• Définition des besoins

• Proposition d’interventions

• Gestion des réclamations

• Mise en place d’index satisfaction clients





Mes compétences :

EDI

Sorties

INFOLOGIS

IBM AS400 Hardware

Ressources humaines