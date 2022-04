Christelle DEWAELE

Acheteur depuis plus de 15 ans dans des secteurs aussi variés que l'automobile, le sport, le textile ou encore la pharmacie, je crois fondamentalement au rôle des achats, à l'intersection de tous les département de l'entreprise. Achats et Supply Chain sont des services source d'optimisation et d'amélioration au sein des entreprises. Sous forme de conseil, de renforcement d'équipe ou de mission ponctuelle, je me positionne en tant que consultant pour accompagner les entreprises et leurs équipes dans l'optimisation de leurs achats, de leurs approvisionnements et de la chaine logistique dans son ensemble.



Mes compétences :

Lean supply chain

Approvisionnement

Sens du contact

Planification

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion des achats

Achats publics

Approvisionnement et achats

Négociation achats

Achats internationaux

Achats

Supply Chain

Microsoft Office

Lawson M3

JDEdwards Suite