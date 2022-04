Christelle FLEURY

Développeur SW pour les véhicules électriques, spécialisée en MATLAB/Simulink. Secteur de l'automobile depuis 2008.

Premières expériences en pilotage de développeurs, responsable qualité et référent technique MATLAB/Simulink.



Étudie les propositions sur le département de l'HERAULT (région de Montpellier) et du RHÔNE (région de Lyon).



Mes compétences :

Matlab

Simulink

Stateflow

Traitement du signal

Visual Basic

Visual Basic for Applications