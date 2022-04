Guillaume FOMBERT

Actuellement en poste en tant que chargé d'ingénierie dans un bureau étude, j’apporte des réponses techniques sur des projets télécom. Mon expertise permet le bon déroulement de la conception et de la réalisation d’interconnexions entre Opérateurs Téléphoniques.



Tout au long de mon parcours professionnel j'ai du solutionner de nombreuses problématiques dans les réseaux, les télécoms, et les systèmes d'informations, de façon à mettre ma technicité à leurs services.



Au travers des fonctions que j'ai remplies, j'ai pris conscience de l’importance de la rigueur et de l'organisation au sein des entreprises, et cela, à tous les échelons. Je suis ouvert aux autres, curieux et rigoureux. Face à des problèmes, certains diront que je suis tenace. Je sais travailler en équipe et j’ai le sens de l’observation et de l'organisation.



Mes compétences :

Études de faisabilité

Telecom

Ingénierie

ADSL

Support technique

Commutation

Transmission SDH