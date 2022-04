Christelle FOUCHIER

Diplômée en Finances Internationales et après un séjour en Californie où j'ai étudié le marketing, je me suis passionnée et donc naturellement dirigée vers le secteur du marketing/com.



Une première expérience au sein de la société BEUCHAT en tant que Chargée de Communication (Secteur Industrie : fabrication de matériel de plongée sous marine), suivie d'un poste de marketing produit pour le lancement d'une marque au sein de l'UPE 13 (Medef) m'ont permis de me plonger pleinement et avec passion dans ce secteur.



Après une courte tentative comme Directrice Clientèle au sein d'une agence de communication sur Aubagne, je me suis dirigée vers une entreprise régionale la Banque Populaire Provençale et Corse.



Aujourd'hui je suis pleinement épanouie dans cette structure ayant des valeurs que je partage : la solidarité, le courage et l'audace. J'ai en charge l’organisation de l'ensemble des événements internes et externes de cette structure et de sa filiale la Banque Chaix. Je joue le rôle d'une agence intégrée mais cela ne nous m’empêche pas de travailler avec des agences de communication quand notre planning est chargé.



Nous travaillons essentiellement avec des entreprises de notre territoire et recherchons des idées innovantes pour des salons, séminaires, soirées clients.