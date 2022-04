Christelle FUMEY

Forte d’une expérience de 23 ans en comptabilité générale dont 21 dans la même entreprise je souhaite désormais m’ouvrir à d’autres horizons, mettre mes compétences au service d’une autre entreprise et découvrir un autre secteur professionnel.

Polyvalente, dynamique, et je saurai m’adapter aisément eu sein d’une nouvelle équipe ainsi qu’une nouvelle structure.



Le curriculum vitae joint vous donnera des précisions concernant mes expériences professionnelles que je serai ravie de développer lors d’un entretien que vous pouvez me fixer.



Je vous remercie de l’intérêt que vous avez porté à mon CV