Christelle GIRAUD

Mon parcours, riches d'expériences, m'a permis d'acquérir une véritable polyvalence.

J'ai su évoluer au travers mes compétences acquises et transférables sur divers postes au sein de l'entreprise. L'observation terrain et l'analyse m'ont permis d'accéder à la gestion de production, au management et à l'optimisation de process, ce qui en fait mes domaines de prédilection.



Je suis prête à évoluer et échanger au sein d'une nouvelle équipe. Pourquoi pas la vôtre?



Mes compétences :

Qualité

Amélioration continue

Management

Gestion de projet