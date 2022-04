Francois SENECHAL

Responsable logistique depuis 18 ans, j'ai participé à la gestion au quotidien d’entrepôts de plusieurs sociétés de négoces dans le secteur de la distribution de boissons (magasins de détails, café hôtel restaurant). J’ai aussi participé à la mise en place dans deux sociétés d’une chaîne logistique et d’un processus d’achat.



Mon rôle est de coordonner les actions d’un entrepôt au quotidien. Mes missions sont multiples et diversifiées : gestion des achats, des stocks, des livraisons, la sécurité des hommes et du matériel, la satisfaction du client, la relation avec les fournisseurs.







Mes compétences :

Microsoft Excel

SAP

Pos

Microsoft Word

IBM AS400 Hardware