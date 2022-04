Christelle GLASZER

Après plus de 7 mois passés à Edimbourg en Ecosse, je suis actuellement à la recherche d’un nouveau poste en supply chain. Autonome et polyvalente je suis capable de répondre à des problématiques de premier ordre ainsi que de dernière minute. Forte d'une double compétence en achats internationaux et en gestion des transports, j’ai eu l’opportunité d’approcher différents secteurs industriels (Textile, Energies, Minerais, Agroalimentaire..) et d’affiner mes compétences.



Avec mes 7 années d’expérience en Achats et plus globalement en Supply Chain, j’ai su prouver mon adaptabilité et ma motivation à travailler en équipe cross-fonctionnelle sur des projets en France et également ’à l’international.



Désormais je suis à la recherche d’un nouveau challenge et souhaite enrichir mon expérience professionnelle.



Mes compétences :

Appel d'offres transport

Transport international

Transports de marchandises

Achats internationaux

Approvisionnements fournitures et prestations

Incoterm

Commerce international