Christelle GORET

Parce que sur le chemin de la vie, nous sommes d'abord tous des « accompagnés » puis nous devenons des « accompagnés -accompagnants » puis quelquefois des « accompagnants » seulement…. Mais il est peut être essentiel d'être et de rester des « accompagnants accompagnés».



«Nous sommes d’abord femme ou homme de terrain, d’action et de dialogue. [...] Il nous faut, par exemple, être capable d’entrer en empathie avec un milieu qui n’est pas forcément le nôtre. Notre intelligence exige de la présence, du tact ; intelligence du regard, du voir, avec de la patience, une certaine sensibilité et une passion du savoir. Notre sincérité est nécessaire ; nos compréhensions, provisoires ; et notre exigence de véracité, jamais déconnectée d’un souci de l’autre. »



•Champs de compétences dans le cadre de la Formation :



- analyser, concevoir des besoins de formation et d’éducation dans une perspective d'aide à la décision des gestionnaires, des politiques et des individus afin de proposer des offres de formation, d'insertion, d'orientation et d'animation pertinentes et opérantes.



- critiquer, mettre en œuvre, animer, évaluer des actions de formation et des ingénieries pédagogiques dans une perspective d'accompagnement des individus, des institutions et des milieux.



- analyser et résoudre des problèmes pédagogiques et éducatifs dans des environnements complexes et avec des partenariats multiples afin de favoriser le dialogue des différents partenaires.



- contribuer à construire des projets locaux en fonction de projets plus globaux de développement dans une perspective de relation entre le local et le global.



•Champs d'actions en tant que travailleur social :



Expertise dans les domaines de la vie quotidienne : consommation, habitat, insertion sociale et professionnelle, alimentation- santé.

La légitimité professionnelle permet d' intervenir dans le cadre de l'écologie de la vie quotidienne, auprès des personnes en situation de précarité, ou ayant des difficultés financières, ou connaissant des problèmes d'accès au logement, de surendettement, de chômage.Et, également dans des problématiques de vieillissement de la population, de dépendance, du handicap, de protection de l'enfance…



Dans le cadre d'un double registre d'intervention, préventif et curatif, c'est assurer des actions de conseil, d'information, d’animation, de formation.



Privilégier une finalité éducative et viser la valorisation et/ou l’appropriation de compétences par les personnes, les familles, les groupes. (accéder à leurs droits, prévenir et/ou gérer les difficultés de vie quotidienne).



Intervenir dans un cadre éthique et dans une dynamique de co-construction avec les bénéficiaires des projets qui les concernent.



Privilégier la participation active et permanente des usagers/habitants, l'expression de leurs besoins, l'émergence de leurs potentialités, afin qu’ils puissent progressivement accéder à leur autonomie et à la maîtrise de leur environnement domestique.



Intervention individuelle ou collective

Animation de groupes d'usagers/ Collaboration avec des équipes pluridisciplinaires et pluri-institutionnelles. Intervention complémentaire et spécifique dans un large réseau de partenaires et dans des dynamiques de développement social local.



Elaboration de diagnostics partagés et de projets sociaux de territoires.



Etre force de proposition auprès des décideurs et contribuer à faire évoluer les offres de service des institutions.



Mes compétences :

Accompagnement social

Accompagnement aux écrits professionnels

Conseil

Écoute

Evaluation

Médiation

Négociation

Intervention sociale individuelle / collective

Ingénérie formation

Management

Animation

Coordonner

Coordination et gestion transversale