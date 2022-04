Christelle GRAILHE

Responsable de la Comptabilité/Finance :

Comptabilité: Ecritures comptables courantes, Reporting mensuels, Déclarations sociales et fiscales, Clôtures trimestrielles et consolidation, Interface avec les commissaires aux comptes.

Finance: Élaboration de prévisionnels et suivi de trésorerie, Mise en place de tableaux de bords mensuels et analyse de résultats, Préparation des budgets.

Gestion des stocks: Calculs de prix de revient



Responsable Administratif :

Achats :Centralisation des besoins et émissions des bons de commandes

Ressources humaines: Gestion administrative des contrats de travail, Interface avec l'expert comptable pour établissement des paies, mise en place d'un logiciel de gestion des temps

Communication: Interlocuteur du groupe, fournisseurs, banques, administrations, assurances, mutuelle, commissaires aux comptes, …



Mes compétences :

budgets

Comptabilité

Finance

Reporting

Tableaux de bord

Trésorerie