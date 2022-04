Christelle GUERTON

Je suis une personne rigoureuse et communicative, dynamique, franche et réfléchie.

Dans mon travail, on parle de moi comme étant une personne toujours motivée, qui positive les difficultés, désamorce le stress d’une situation difficile, quelqu’un ayant le sens des responsabilités et engagée dans son travail. Enfin, j’ai envie de découvrir de nouvelles choses, de me dépasser, de développer mes compétences et d’en acquérir de nouvelles.



Mes compétences :

Microsoft Office

Pinnacle Studio

Sauveteur secouriste du travail

Adobe Photoshop