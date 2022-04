Christelle GUILLEMAUD

Depuis plusieurs années au sein du pôle exploitation informatique en tant qu’administrateur système, j’ai eu l’opportunité de mettre en place et de gérer une équipe support de 5 personnes.



Mes principales missions étant :

* Administrateur Serveur 2003, 2008 R2 & 2012,

* Gestion des sauvegardes

* Solution de déploiement & mises à jour via SCCM (WDS)

* Pilotage d’une équipe de 5 personnes, résolution des incidents

* Coordination et pilotage des ressources internes & externes

* Mise en place et pilotage de KPI (lors de ma dernière enquête de satisfaction, 91% des clients du service étaient satisfait de la prestation)

* Centralisation des demandes, pilotage des priorités

* Rédaction & évolution des procédures d’activités, trucs & astuces

* Gestion technique & cohérence des environnements bureautique

* Maintien en condition opérationnelles des systèmes de déploiement

* Gestion du parc informatique matériel & logiciel : Tant technique que financière, avec les contrats de maintenance associés

* Gestion des appels d’offres, commandes et cycle de vie matériel & logiciel

* Administration quotidienne SAP (Optimisation BD, Sauvegarde, suivi des alertes & erreurs)

* Gestion des utilisateurs, transports, des autorisations via Solution Manager

* Paramétrage BI, upgrade de version



Mon objectif, l’efficience et la qualité du service rendu



Mes compétences :

SAP Business Intelligence

EasyVista

Infrastructure de monitoring

UNIX

SAP R/3

Administration Windows 2008

BlackBerry/RIM

Microsoft Office

SAP Solution Manager

TCP/IP

Microsoft Windows XP, Windows 7

Microsoft Windows 2003 Server, Windows Server 2008

Microsoft SQL Server 2008

AIX UNIX

Community management

Management opérationnel

ITIL Foundation V3

Management stratégique

Active Directory