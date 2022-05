Stéphane VILAIN

Business & Decision recrute !



Leader dans la mise en œuvre de projets décisionnels depuis plus de 20 ans, reconnu pour notre expertise fonctionnelle et technique, nous accompagnons des clients grands comptes dans la conception et l’évolution de leurs systèmes d’informations Business Intelligence, CRM, eBusiness et EIM.



Nous renforçons nos équipes lyonnaises par le recrutement de collaborateurs sur l’ensemble de nos métiers ! Des postes sont à pourvoir sur l’ensemble de nos fonctions, du consultant débutant au Chef de Projet.



Vous souhaitez intégrer une société privilégiant une gestion humaine de ses effectifs et qui vous offre de réelles perspectives d’évolution, n’hésitez pas à me contacter !