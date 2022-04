Christelle GUINIO

Avec 16 ans d'expérience aujourd'hui en SSII, mes principales compétences sont :



Le développement et la gestion d'un portefeuille client,



La négociation de contrat et la gestion de projet au forfait,



Le recrutement et le suivi des collaborateurs en mission,



Le management d'ingénieurs commerciaux,



La gestion d'un centre de profit.



Mes compétences :

Itil v3

Gestion centre de profit

Management Ingénieurs d'affaires