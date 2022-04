Christelle HALIPRÉ

Conseillère en prévention depuis 14 ans, je dispose de nombreux savoir faire : de l'analyse des situations à l'ingenierie de formation, du suivi budgétaire au conseil de la clientèle. Passionnée et curieuse, j'aime les défis, à l'écoute des autres et soucieuse d'entretenir des relations de qualité, je sais être le moteur d'une équipe et d'un projet.



Mes compétences :

Synthèse

Aisance relationelle

Autonomie professionnelle

Capacité d'écoute

Leadership

Facilité d'expression

Adaptabilité

Animation de formation

Conduite de projet