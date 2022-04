Christelle HUBERT

Optimiser un budget, piloter la fonction, trouver des synergies, mettre en place les pratiques innovantes Négocier et mettre en place des contrats cadres européens

Conduire des projets de réduction de coût ou d'optimisation de performances (Qualité, délais, Services...) avec la mise en place d’appels d’offres

Développer des méthodes d’évaluation, sélection de fournisseurs et de leur suivi

Sourcer et négocier, lire et formaliser les relations juridiques, gérer les litiges,

Encadrer une équipe (directe), mobiliser une équipe (transverse)

Mettre en place les processus et les outils informatiques

Anticiper et dépasser les attentes du client (interne ou externe)

Travailler en environnement complexe international (multiculturel)

Inclure la démarche RSE sur l’ensemble des actes d’achat







Mes compétences :

Optimisation des coûts

Gestion de projet

Suivi des fournisseurs

Relationnel

Analyser et améliorer les performances

Pilotage d'activité

Amélioration continue

Approvisionnement

Négociation