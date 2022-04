Christelle INGENHOVEN

Jeune femme de la trentaine , ayant le gout et le plaisir du commerce . diverses emplois dans des domaines quelques fois éloignés font de moi une personne expérimenter , dans les boutiques d’habillement de la personne , dans le bricolage , la grande distribution .... m'ont permis d’acquérir des qualités telle qu'une grandes adaptabilité ,,méthodologie , assiduité . Dans mon quotidien en plus de ma scolarité j'ai su évoluer avec mon temps avec internet , l'informatique et diverses formations( merchandising , puériculture , gestion d'un conflits avec les clients , gestion informatique via les logiciel carrefour ....etc ) a la demande de mes employeurs qui me maintienne dans l'air du temps . je pense être une personne pragmatique , athée et résolument obstinée . pour le reste il suffit de me découvrir car j'ai bien de multiple facettes qui ne peuvent se dévoilés en quelques lignes . en poste actuellement je cherche un poste à responsabilités .... mes taches vont du plus simple au plus complexe : gestion des stocks et des linéaires, mise en place d 'actions d'actions commerciales , encadrement de stagiaires cadres chez carrefour, encadrement de cdd et intérimaires en périodes de soldes , passage des commandes , négociation avec les fournisseurs ...etc . Ps : a même poséeen tant que modéle y a 6 ans pour un prospectus carrefour ...



Mes compétences :

Assidue et scrupuleuse. D'ailleurs

Réactivité et sens de l'initiative

Pragmatique. Gestionnaire et opérationnel

Méthodique et organisée