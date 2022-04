Christelle ISOLA

Dynamique et Entreprenante, je n'envisage pas d'évoluer dans un milieu morose ou sclérosé!

Directe et Spontanée, je n'aime pas choquer les autres et la Communication revêt une grande importance à mes yeux!



Je recherche un terrain d'activités où je peux faire mes preuves de combativité et obtenir des succès qui démontrent la pertinence de mes choix.... de ce fait afin d'y parvenir, j'ai besoin d'un environnement qui n'entrave pas mes mouvements par une organisation trop stricte.



Alors je suis sûre qu' il existe parmi vous quelqu'un qui recherche une personne ayant mon profil.... alors à très vite!!



Mes compétences :

Adaptabilité à des publics divers

Rigueur et grande adaptabilité

Exigente envers moi même

Curieuse et positive

Persévérante et force de propositions

Dynamique.ayant le sens d'analyse et d'écoute