Christelle J.

Après une formation de commerce international, j’ai développé mon expérience professionnelle dans le secteur de l’environnement avec, tout d’abord, une préoccupation concernant la réutilisation des eaux usées et par la suite, concernant la lumière naturelle et les efficacités énergétiques possibles.



A présent je me concentre sur les positionnements de produits et les études de marchés qui peuvent en résulter.



Mes compétences :

market research

Business Development

Performance énergétique

Negotiation

développement durable