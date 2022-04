Christelle LABORY

Issue d'un parcours atypique, j'ai débuté dans la R&D en chimie pour ensuite m'orienter davantage dans la santé en Industries Pharmaceutiques, puis j'ai décidé de me spécialiser en marketing.

La promotion des produits de santé est très complexe et stratégique car ce ne sont pas des produits anodins même si on les utilise au quotidien. La réglementation est très stricte mais la communication se doit d'être attractive et innovante.



Suite à mon expérience au sein d'une agence créative en Lituanie, je me suis naturellement diriger vers les agences marketing spécialisées dans la santé afin de rallier mes diverses expériences et connaissances.



Actuellement Chef de Publicité chez Arsenal CDM Paris, je gère les projets marketing de façon transversale en collaboration avec le service médical et le studio créatif. J'assure également les fonctions commerciales auprès des laboratoires pharmaceutiques.

Pour davantage de détails, vous pouvez consulter mon parcours et mes expériences ci-après ou me contacter. Je serai ravie de pour vous répondre.



Excellente lecture et à bientôt.





Mes compétences :

Galénique

Marketing

Biotechnologie

Étude de marché