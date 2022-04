Christelle LAFONTAINE

Ingénieur commerciale dans le secteur informatique pendant une dizaine d'années (Grossistes informatiques puis Xerox), j'ai souhaité m'enrichir d'une formation 3ème cycle à l'IGS en Responsable en Management et Développement des ressources humaines m'amenant à la gestion d'un centre de profit permettant d'allier mes compétences commerciales et marketing, de management, de RH, et de gestion, puis actuellement en gestion multi-sites.

Je suis mobile sur le nord et l'ouest de la région parisienne, sur la région Bourgogne (Auxerre, Clamecy, Nevers), et sur la champagne (Epernay / Reims / Dormans / Château-Thierry).



Mes compétences :

Ressources Humaines

Management

Commercial

Relations sociales

Marketing

Gestion