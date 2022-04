Christelle LAIRET

Randstad Sourceright est une filiale neutre et indépendante du groupe Randstad spécialisée dans la conception et la mise en oeuvre de solutions d'externalisation des RH au travers de programmes MSP et RPO notamment.



Un programme RPO (recruitment process outsourcing) consiste à externaliser tout ou partie des processus de recrutement d’une entreprise (CDD - CDI - alternants, stagiaires).



Un programme MSP (managed services program) est une solution performante de gestion administrative des ressources externes (Ex. solution de gestion centralisée de l'intérim).



Mes missions sont donc variées et passent par la bonne compréhension des besoins, et la mise en application des processus RH à distance, ou, sur site client.



Mes compétences :

Sourcing

Relations clients

Coordination de projets

Outsourcing

Gestion des ressources humaines

Gestion du personnel

Recrutement

Management opérationnel