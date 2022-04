Christelle LAMOTHE

Après un long parcours en hébergement, j’ai su relever de nombreux challenges qui m’ont permis d’évoluer, de parfaire mes connaissances, dans de nombreux domaines.





Je pratique un management basé sur la rigueur, le respect et l'écoute de mes collaborateurs, ainsi que sur la reconnaissance du travail bien accompli.



Personne de consensus, j'ai appris et, réussi à partager, des idées, des décisions avec les nombreux partenaires avec lesquels j'ai eu l'occasion et, le plaisir de collaborer. Je saurai appliquer ces règles auprès d'un nouvel environnement professionnel et, en faire un challenge.





Mes compétences :

Suivi des fournisseurs

Gestion des ressources humaines

Gestion budgétaire

Formation

Management

Suivi de chantiers

Contrôle qualité

Gestion des stocks

Gestion de la relation client