Christelle LANTIERI JULLIEN

Je suis actuellement Assistante Ressources Humaines chez Showroomprive.com après avoir effectué une formation professionnelle de plusieurs mois d’adjoint au DRH » chez Minea, agréée par le Département de Paris.



Je suis maintenant à la recherche d’une évolution au sein du secteur des Ressources Humaines, en particulier en gestion administrative du personnel et paie.



J’ai été récemment diplômée d’un Master 2 en Management, Ressources Humaines et Stratégie d’entreprise à l’INSEEC et possède ainsi à mon actif deux stages de six mois chacun dans les Ressources Humaines et notamment en Recrutement, ainsi je sais suivre un processus de recrutement de la mise en ligne d'une annonce jusqu'à la sélection des candidats.



De plus Je possède une expérience professionnelle de deux ans en tant que Gouvernante d’Etages où j’ai pu appréhender de près les relations sociales avec les Institutions des Représentatives du Personnel ainsi que les interrogations quotidiennes.

J’ai également eu l’occasion de pratiquer le management d’une équipe de quinze personnes tout au long de mon expérience.



Je pense réunir les qualités nécessaires pour être à même de gérer un portefeuille de salariés. En effet, je fais preuve de discrétion et de précision.



Au sein de Showroomprive.com j’ai été à la charge de la saisie des éléments variables de paie pour 300 salariés. Je devais également assurer toutes les formalités d’arrivée des nouveaux collaborateurs ; ainsi l’élaboration des contrats et la déclaration préalable à l’embauche faisait partie de mon quotidien (environ trente dans le mois). La Gestion Administrative du Personnel était ma troisième tâche principale ; gestion des périodes d’essai, gestion des visites médicales et gestion des avenants sont d’autant de tâches que j’ai du accomplir pendant toute mon aventure chez Showroomprive.com

Rapide et rigoureuse, je me montre réactive afin de m'adapter à la situation de chaque salarié.

Enfin, je sais me montrer disponible pour répondre à toutes les questions des salariés désireux de s'informer sur leurs droits.







Mes compétences :

Autonome et persévérant

Ponctualié

Autonomie dans la tenue du poste

Autonome et responsable

Rigueur dans le travail

Motivée

Dynamique