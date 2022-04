Christelle LAUTARD

Ingénieur de recherche avec une expérience de 6 ans dans le domaine des biotechnologies appliquées aux maladies infectieuses.

Mon dynamisme, mon sens de l'organisation et ma capacité d’adaptation m'ont permis de travailler dans différents domaines (eau, entomologie, virologie, microbiologie) en m'appuyant sur une grande diversité de techniques, de la biologie moléculaire à la protéomique en passant part la culture cellulaire.

Mon parcours m'a également permis de développer des compétences managériales (encadrement d'équipe, gestion de projet, labélisation de plateforme de criblage) et d'enseignements (étudiants en médecine, personnel militaire et hospitalier).

Mon esprit d’équipe et mon sens relationnel ont toujours été des atouts pour m’intégrer rapidement dans les différents groupes de travail.



Mes compétences :

Protéomique

Microbiologie

Entomologie

Management de projets & d'équipes

Enseignement

PCR RTPCR q PCR

Séquenceur

Culture cellulaire

Virologie

Pack Office 2007

Travail d'équipe

Biotechnologies

Dynamisme