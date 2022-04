Mes 20 ans d’expérience professionnelle dont 13 ans dans l’industrie pharmaceutique en tant que ingénieur techno-commerciale/ingénieur d'affaires m'ont beaucoup apporté.

J’ai travaillé pendant plusieurs années dans la vente de divers produits, et services au sein d’une entreprise européenne comme BBraun Medical, puis j’ai intégré des sociétés américaines comme Johnson & Johnson ou encore Medtronic pour connaître et apprendre d’autres méthodes de gestion. Mon rôle consistait surtout à l’accompagnement des professionnels de santé dans la bonne utilisation d’un médicament ou d’un dispositif médical en bloc opératoire et aussi de les aider dans la gestion de projet. Une restructuration m’a donné l’opportunité de réaliser une formation en stratégie digitale qui vient compléter mon cursus commercial.



Durant mon parcours professionnel, mon orientation pour l’analyse stratégique m’a permis de belles réussites. Aujourd’hui, je souhaite évoluer et accéder à un poste de management toujours en relation avec le domaine médical, domaine en pleine mutation vers le digital. J’aspire à accompagner ce changement en stratégie /management. Consciente d’une conjoncture économique inédite, je peux tout à fait occuper un poste d’ingénieur d’affaire ou technico- commerciale dans un premier temps qui m’ouvrira ensuite sur une évolution de poste.



Vous pouvez me contacter au 0630249902.

christelle.lavaud@gmail.com



Mes compétences :

Instrumentation de cœlioscopie

Anesthésie locoregionale et générale

Anesthesie réanimation

Sutures

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Sales Force

Microsoft Access

Stents

Clinical Trials

Suturing

Cardiology

Team Management

Medical Devices