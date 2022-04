Christelle LOMBARD PINNA

J'ai été recruté en 2004 pour créer un atelier maintenance et hygiène des locaux.

Aujourd'hui, l'atelier compte 9 travailleurs atteints de troubles psychiques.

Tous les jours ils se deplacent chez nos s clients pour des prestations de nettoyage, principalement dans le domaine tertiaire.

Mon travail consiste à faire du commercial et bien évidement à accompagner les travailleurs, leur permettre d'évoluer, de gagner en autonomie et en confiance.



Il y a 3 ans , j'ai commencé une clinique de mon activité.

Ce travail m'a permis, de remettre mon travail au travail et surtout de faire évoluer mon accompagnement.

Aujourd'hui , mon accompagnement est participatif.

l'équipe est impliquée dans son travail, nous pouvons lors de notre réunion hebdomadaire parler ensemble de leur travail.

Les travailleurs s'autorisent enfin à parler entre eux du travail.

Je peux constater que le travail soigné, soigne. Il évite à la maladie de venir faire obstacle, voir même de la dépasser.

Les travailleurs se voient comme des professionnels, c'est une belle avancée car le métier d'agent d'entretien qu'ils exercent est fortement dévaloriser. C'est un métier, qui met en évidence des risques psychosociaux importants.

Je peux dire aujourd'hui que ceux- ci sont effacés au seins de cette équipe.

Le travail à donc une action soignante.









