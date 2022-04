Christelle LOUYOT

Je pratique la lithothérapie énergéticienne,afin de soulager le corps et l'esprit.

Les problèmes émotionnels provoquent des maux que le corps traduit en douleurs physiques.

Chaque minéral a une structure qui lui est propre, l'énergie de chaque pierre est unique, elle agit par le biais d'ondes vibratoires sur vos organes, votre corps physique et le psychisme, de façon positive ou négative.

On peut ainsi rétablir l'équilibre énergétique d'une personne.

C'est une thérapie douce, sans contrainte médicamenteuse, et sans douleur.

le stress, la fatigue,l'angoisse,les migraines,les douleurs musculaires,ainsi que les symptômes de certaines maladies peuvent être soulagés ou disparaître dans certains cas.

magnétiseuse, je travail également dans le domaine quantique et radiesthésique durant mes séances.