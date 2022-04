Christelle MACIA

En un clin d’œil notre image parle pour nous, avant même que l’on ne nous entende. Elle est notre premier outil de communication. Le conseil en image travaille sur cette communication dite « non verbale ».

Il guide chaque personne vers une révélation de la personnalité et une valorisation des atouts.



Le changement s’opère en respectant ce que nous sommes fondamentalement, afin de trouver l’image juste.

A l’écoute de vos attentes, je vous transmets mon savoir-faire en matière de style et de beauté adapté à votre morphologie et votre colorimétrie personnelle. Je vous accompagne avec un regard bienveillant, et vous apporte la maîtrise des outils indispensables à la mise en valeur de votre image. Le changement sera visible et durable. Il vous permettra de vous affirmer et favorisera l’échange social dans votre vie personnelle et professionnelle.



On vient me voir suite à un changement de vie professionnelle, pour se réapproprier son corps suite à différents événements, pour embéllir son image pour accompagner un travail sur l'estime de soi, dynamiser son allure, se donner de l'allure, trouver l'amour ou réconquérir son partenaire amouraux, pour assister à une cérémonie, accorder son look à sa nouvelle vie personnelle , pour une mise à jour sur les tendances etc...



Mon objectif est de vous faire atteindre le votre ! De travailler en profondeur mais dans le plaisir et la joie! Je vous accompagne avec toute mon expertise pour trouver l'image juste qui révéle votre beauté intérieur comme extérieur. Cette mise en valeur vous permet de mieux communiquer en société comme dans la sphère intime.