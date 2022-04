Christelle MARANO

Dans le cadre de ma fonction de Chef de service et de mes formations, j’ai mis en pratique mon sens de la communication et des responsabilités. Je maîtrise l’organisation technique (gestion des équipes, plannings, travail autour des projets, travail en réseau, démarche qualité, évaluation), les questions budgétaires et le droit du travail. Mes capacités relationnelles et d’analyse m’aident à informer, à orienter et à soutenir au mieux les équipes dans le souci d’une prise en charge adaptée aux usagers.

J’ai une bonne connaissance des publics rencontrés et des dispositifs sociaux et réglementaires en vigueur, notamment la loi 2002.2.



Imaginative, j’ai développé mon sens de l’initiative pour l’élaboration et la mise en place d’outils de gestion (notamment lors de la préparation à l’ouverture d’un FAM), d’actions et de réflexions institutionnelles (organisation de réunions, mutualisation des pratiques et des expériences, diagnostic, méthodologie de projet…).

En effet, j’ai mis en œuvre le projet éducatif, thérapeutique et technique des différents établissements où je suis intervenue. J’ai garanti l’accueil et l’accompagnement des usagers dans le respect de la charte « des droits et libertés de la personne accueillie ». J’ai assuré une cohésion sociale et la coordination d’équipes de plus de 40 salariés. En absence de la Direction et dans des situations d’urgence, j’ai pris toutes les décisions qui s’imposaient, dans le respect des règles de sécurité et de délégation.

De plus, plusieurs années d’expérience de terrain au sein d’équipes éducatives, notamment auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes atteints d’autisme ont renforcé mes connaissances au niveau des différentes approches et des systèmes de communication alternatifs. J’ai pu travailler en lien avec des équipes pluridisciplinaires et notamment des équipes de psychologues pour utiliser différentes méthodes telles que le PECS, le programme ABA et le programme TEACH.

J’ai également coordonné et animé un réseau de professionnels autour du dispositif REAAP des Bouches du Rhône (Réseau Parentalité CAF).





Mes compétences :

Action sociale

Aide Sociale

Animation

Autisme

Chef de service

Éducateur

Éducateur spécialisé

Enfance

Management