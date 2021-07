Christelle VIGNOLA

Mon parcours professionnel dans le tourisme, le nautisme, la politique et le prêt-à-porter féminin haut de gamme, m'a permis d'acquérir d'excellentes compétences dans le marketing, la gestion, le management, l'accueil, la vente, les relations publiques et l'administration commerciale, ainsi que la maîtrise des outils informatiques (MS office, MAC). Ces expériences ont favorisé l'épanouissement de mes capacités dans l'organisation de divers événements (colloques, démarchages, salons du tourisme, défilés de mode ...).

Je suis une femme d'expérience, dynamique, organisée, de confiance et polyvalente.



Mes compétences :

Luxe

Marketing

Nautisme

Organisation

Organisation d'évènements

Tourisme