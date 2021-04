Christian ANDRIEU

Des expériences variées dans l’industrie, de petites à grandes séries (THOMSON, ACTIA, AUTOBAR PACKAGING Group) et les Services (THOMSON, ARDIAL) dans des secteurs très divers (Electronique, Informatique, Emballages plastiques, Formation, Sécurité), dans des environnements multi-sites (jusqu’à une centaine), dans des contextes de croissance rapide ou de récession, m’ont permis d'enrichir mon professionnalisme de Directeur des Ressources Humaines.

J’ai pu dans, mes postes successifs, appréhender les différentes facettes de cette fonction, proposer et mettre en œuvre des politiques RH basées sur des outils performants et novateurs de développement des Ressources Humaines.

J’ai, notamment harmonisé des statuts sociaux (conventions collectives, retraite, temps de travail, rémunération, prévoyance, mutuelle, relations sociales…) dans le cadre d’opérations d’absorption et de fusion de sociétés, modernisé les systèmes d’information RH, mis en œuvre une gestion des compétences … tout en maintenant un bon climat social, conseillé les Dirigeants de filiales françaises et étrangères dans la gestion et le développement de leurs collaborateurs.



Mes compétences :

Electronique

Informatique

Métallurgie

Plasturgie

Rémunération

Ressources humaines

Direction des ressources humaines