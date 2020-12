Christian GAMANI

Certifié CCNP & CCIE Entreprise Core Infrastructure (nouvelle version)



Après un parcours en gestion de projet et delivery, jengage le challenge de lexpertise technique. Désormais Ingénieur Réseaux en cours de certification Cisco CCIE Lab, je mets mes compétences au service de différents partenaires :

Conseil et intégration dinfrastructure et services

Animation de session de formation





Mes compétences :

Architecture

2 Tier, 3 Tier, Déploiement WLAN, infrastructure Cloud, SD-Access, SD-WAN

Haute disponibilité et redondance : FHRP, SSO, NSF

Ingénierie de trafic : QoS, NBRA2, CBWFQ, LLQ, WRED



Infrastructure

Couche 2 : STP, RSTP, MST, Etherchannel, VLAN, VTP Couche 3 : EIGRP, OSPF, BPG

Services IP : Multicast, NAT, NTP, FHRP

Wifi : Déploiement point daccès et contrôleur, roaming



Sécurité

Contrôle daccès : AAA, 802.1x, MAB, WebAuth

Filtrage : ACL, CoPP, ZBFW, ASA, Fortigate

Wifi : PSK, EAP, WebAuth

Framework Cisco SAFE



Services réseaux

SPAN/RSPAN/ERSPAN, IPSLA, Netflow/Flexible Netflow, Netconf/Restconf



Virtualization

Hyperviseurs type1 &2, LISP, VXLAN, VRF, NFV, GRE, IPSec



Automatisation

Ansible, Puppet, Chef, Saltstack, EEM, YANG, Python, REST API, Cisco DNA Center, Cisco vManage