Christian GRIVEAU

MOBILITE FRANCE.



-Fort d'une expérience de plus de 20 ans comme responsable technique dans les domaines de la maintenance, des achats pour les véhicules Poids Lourds, voici mes compétences et réalisations:



-Responsable technique de 5 ateliers, + de 450 véhicules et infrastructures.

-Management des équipes de maintenance entre 30 et 45 personnes.

-Elaboration, suivi du budget du coût de roulage (GO, PR, MO, PNEU) 8 M€.

-Reporting des coûts d'entretien véhicules, des consommations de GO,KMS et des frais généraux.

-Membre du comité de direction.



Principaux projets gérés:

-Réorganisation de la maintenance et des achats dans le cadre de l'optimisation des coûts,équipes: le Directeur, le chef d'atelier, les techniciens, les conducteurs.

-Création de 3 ateliers pour répondre à de nouvelles normes et à l'implantation dans une zone industrielle, équipes: le Directeur, le chef d'atelier, les techniciens.

-Mise en place d'un label environnemental, équipes: le Directeur, le chef d'atelier, les techniciens, le marketing.

-Création d'un challenge de diminution des consommations de GO, avec des résultats significatifs et un suivi mensuel, équipes: le Directeur, le planning, le formateur, le comptable, les conducteurs.



Mes compétences :

Ultra trail

Technique poids lourds

Microsoft Office

Relationnel

Gestion budgétaire

Management d'équipes

Travail en équipe

Audits

Marathons

budget maintenance

Microsoft Word

Microsoft Excel

Audit

la maintenance