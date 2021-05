Christian PORTAL

Je suis l'auteur de deux livres



"Pour une médecine écologique" paru aux éditions Alphée-Jean Paul Bertrand le 7 mai 2009. http://www.medecine-ecologique.info/spip.php?article122



"Se soigner sans s'empoisonner" paru aux éditions Élie & Mado le 8 novembre 2011. http://www.medecine-ecologique.info/?Se-soigner-sans-s-empoisonner



Professeur d'EPS, j'ai toujours privilégié une approche corporelle pour les problèmes de santé qu'ils soient émotionnels ou physiques.



Cela m'a amené à rechercher très tôt une démarche thérapeutique en premier lieu pour moi-même, puis pour les autres. C'est ainsi que j'ai commencé l'étude de la médecine chinoise traditionnelle en 1984, et que je poursuis cette étude, en même temps que j'aide ceux qui le souhaitent. Pour poursuivre ce travail, je pratique le Taiji Quan et le Qigong depuis 1986. De la même façon, j'ai commencé une formation Reiki en 2006.



Parallèlement, comme la médecine traditionnelle chinoise s'inscrit dans une démarche écologique, j'ai voulu inscrire mon action dans un cadre politique. C'est ainsi que je suis entré chez les Verts en 2003 pour militer pour une démarche écologique en médecine. J'ai été déçu, à la fois par l'ambiance politicienne, le manque de souffle écologique de ce parti qui confond le plus souvent des préoccupations environnementalistes avec une démarche écologique, et la trop grande prééminence de la médecine conventionnelle sur la politique de santé des Verts.



Fin 2006, j'ai créé le collectif ACECOMED (Act for ECOlogical MEDicine), afin de coordonner toutes les actions qui permettraient de promouvoir des alternatives écologiques en médecine sur la base de la liberté thérapeutique. A partir de ce moment ce collectif a rédigé un "Manifeste pour une médecine écologique". Il a recueilli le soutien, entre autres, de Gilles-Éric Séralini, Paul Lannoye, Jean Marie Pelt, David Servan-Schreiber, Thierry Janssens, etc. Le manifeste est visible à l'adresse suivante : http://www.medecine-ecologique.info/spip.php?article74. Une pétition est en ligne pour soutenir cette action : http://www.acecomed.org/manifeste/index.php?petition=2.



Mon ambition est encore de promouvoir cette idée de liberté et d'alternative. Pour cela, je recherche tous les moyens médiatiques et politiques pour en finir avec le monopole et la dictature de la médecine occidentale sur nos corps. C'est le sens de ma participation à "l'Alliance pour la planète".



Afin de participer à l'éveil des consciences sur ce sujet, j'ai écrit deux livres "Pour une médecine écologique" et "Se soigner sans s'empoisonner".



Mes compétences :

Acupuncture

Taiji quan

Santé