Je suis titulaire d'un DUT Génie Electrique et j'ai 30 ans d'expérience en Bureau d'Etudes Electrotechniques.

La diversité des tâches que j'ai été amenée à accomplir m'ont permis de devenir autonome et polyvalente tout en conservant ma rigueur et mon goût du travail bien fait.



Mes compétences :

Electricité

AutoCAD

Electrotechnique

CAO