- Négociation avec les clients et partenaires grands comptes (France et étranger)

- Animation d'équipe de vente France (vente directe) et export (réseau de distributeurs)

- Mise en place et suivi d'actions commerciales

- Surveillance des marchés

- Définition de la politique commerciale globale (France et export)

- Participation à la définition de la stratégie d'entreprise



Mes compétences :

Commercial

Développement

BtoB

Marketing

Management

Export