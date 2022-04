Christophe BRAND

Je travail depuis quinze années en tant que consultant dans le domaine de l’électronique embarquée automobile pour le groupe PSA. Cette expérience m’a permis d’acquérir une rigueur de travail et une implication dans une organisation reconnue et structurée pour laquelle le relationnel et les travaux collaboratifs se conjuguent quotidiennement. Mon implication au sein de PSA s’étend des premières phases de tests sur maquettes et prototypes jusqu’au domaine de l’après vente. Tout au long de mon parcours professionnel j’ai su faire preuve d’adaptabilité face aux enjeux techniques et stratégiques que j’ai pu rencontrer.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Data Transformation Services

CANoe

Canalyser

Automobile