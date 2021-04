Christophe BARBATO

Depuis le 09/2020 Responsable de site Adjoint Groupe Fruidor/Ugpban secteur Agroalimentaire.



04/2019 au 09/2020 : Responsable Production & Maintenance « Laboratoire Gravier cosmétique »

08/2018 à fin mars 2019 : Responsable secteur Production de Vins aromatisés « groupe Marie Brizard » Agroalimentaire. « Beaucaire 30300 »

Gestion des achats matières jus & aromes, réceptions matières, gestion du personnel, gestion des indicateurs et du management visuel, mise en place de PDCA

05/ 2018 à fin aout 2018 : Responsable Technique site,

Groupe LSDH « Les Crudettes Cabannes 13440 ».

suivi des indicateurs maintenance, planifier et organiser le préventif, gestion de la GMAO, suivi des énergies.

Planification et organisation des interventions techniques majeures nécessitant des arrêts de lignes

Une participation active au choix techniques en ce qui concerne le matériel et ses évolutions

La gestion des activités de sous-traitance

La sélection des fournisseurs

Encadrement de l'équipe de maintenance dans le respect des consignes et procédures de maintenance, des règles d'hygiène et de sécurité.

Tuteur professionnel en licence de management de production Agroalimentaire avec IFRIA (Avignon)

11/2015 à mai 2018 : Responsable Méthode & Process

Groupe LSDH « Les Crudettes Cabannes 13440 ».

Gestion de projet , Études de convoyeurs automatique sachets),études d une nouvelle ligne de production et réorganisation dun secteur de production, Etude sur stockeur et gestion de bobines automatiques, Projet sur pesage des produits avec exportation des données pour statistiques, Implantation et étude pour implantation de poste informatique et support pour la migration ERP site, Implantation dimprimante automatique en ligne.

Tuteur professionnel en licence de management de production Agroalimentaire avec IFRIA (Avignon)

Réception ensacheuse GEA "hollande WEERT juin 2017 pour contrôle CDC et formation technologie ultrason

Test des nouveaux films, réalisation de consigne et procédure et suivi de formation.

Cahier des charges et automatisation d'étiquetage en ligne de production (Markem France)

Réception d'une ligne GEA (hollande) amélioration continue, suivi et évolution du matériel, formation du personnel, mise en place de consigne, mode opératoire.

Formation du personnel sur le module déclaratif fabrication sur vif (ERP)

Mise en place d'indicateur de suivi production et cadence moyenne sur afficheur avec gestion informatique.

Suivi et Animation du management visuel de la production du site.

Études de poste de production, ergonomie, avec les méthodes KAISEN (5s, 5 m).

Automatisation détiqueteuse en ligne (Markem France)

Mise en place de cahier des charges films, consignes de production, procédures.

Novembre 2015, réception dune ensacheuse GEA (hollande), formation dun logiciel sur la gestion des temps darrêt ligne (logiciel Costfox, GEA).

Suivi et test pour lachat de trieur optique (Italie, Belgique) en janvier et mars

11/2011 à 11/2015 : Chef de Poste Agroalimentaire ( Adjoint de Production)

Groupe LSDH « Les Crudettes Cabannes 13440 ».



Gestion de la Production des secteurs« Parage des produits, lavage des produits, Ensacheuses (salles des lignes), Emballage ».

Management de 2 contremaitres, 6 responsables de salles, avec la mission de les accompagner dans la recherche de performance en mettant tout les moyens nécessaires à leurs disposition.

Gestion du personnel (de 70 à 100 personnes)

Mise en place dindicateurs de production, danimations visuelles, Évaluation annuel de l'encadrement de terrain .

Suivi des indicateurs, heures supplémentaires, gestions du taux de couvertures journalier.

Assure les interfaces avec les autres services:

Formation techniques et suivi: Raytec, Garvens, Bizerba, Ateq (détecteur de fuite sachets), Herrmann Ultraschall (Karlsbad, Allemagne) soudure ultrason février 2013.



03/1997 au 28 octobre 2011 - Chef d'équipe/atelier Extrusion « plasturgie/emballage».

Groupe Vitembal si « Remoulins 30210 ».



Mes compétences :

Technologie ultrason herrmann

Technologie bizerba & garvens

Formation raytec trieur optique

Responsable production

Production

Management d'équipe

Informatique, pack office, as 400, lotus note,, s

Rigoureux

detecteur de métaux agroalimentaire

Adjoint de production

vif 14

Costfox GEA

Formation sur la gestion de projet sur un site de

Formation sur les prérequis des emballages

Sage ERP X3