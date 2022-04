Christophe BATTISTELLI

Actuellement au poste de responsable d'exploitation chez Veolia Eau, je suis en charge de 22 contrats de délégation de service public (milieu rural) en Eau Potable et Assainissement.

A la tête d'une équipe de 10 personnes, je suis responsable de la continuité du service:

- L'alimentation en eau potable avec le suivi du bon fonctionnement des sites de production et de traitement, d'un suivi de la qualité d'eau et du maintien d'un bon rendement de réseau.

- Le traitement des eaux usées avec la gestion de stations d'épurations et le respect des normes de rejets mais aussi du maintien du fonctionnement des réseaux Eaux Usées, Unitaires et Pluviales.



Je suis aussi en charge de la gestion du budget de l'unité, du suivi contractuel des DSP, et du relationnel avec les collectivités (commercial).



Enfin, je dois m'assurer de la mise en application de la politique sécurité de l'entreprise au sein de mon unité.



Mes compétences :

Dessalement

Eau Potable

Ingénierie

Environnement

Gestion de projet

Assainissement