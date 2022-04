Christophe BEAUSSE

Mon parcours atypique et très enrichissant m'a apporté les valeurs suivantes:

L'esprit de service, l'esprit d'équipe et l'esprit de progrès.



Ma motivation principale est avant tout le management des équipes et l'évolution de chacun dans son domaine de prédilection, fixer des objectifs communs réalistes et tout mettre en oeuvre pour les atteindre ensemble.



Ma passion est le monde de la restauration mais mon ouverture d'esprit m'a orienté vers les métiers de services et la proposition d'offre globale de services.

Ma ligne directrice est la satisfaction des clients afin de fidéliser et développer.



Comme évoqué ci dessus j'aime partager autour d'un bon repas et je suis aussi amateur d'oenologie, l'autre de mes grandes passion est le sport tant individuel que collectif je pratique régulièrement le semi-marathon et le football, le sport est pour moi indipensable pour évacuer, se dépasser et être solidaire dans l'effort.