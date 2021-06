Christophe BÉDOURET

Après mon bac, je me suis engagé dans l'armée avec pour mission principale la formation des engagés et des appelés (Dakar Sénégal)

A mon retour j'ai fait l'école de vente de la régie Renault, ce qui m'a permis d'accéder au poste de chef de groupe dans l'automobile (Dax 40 et Bordeaux 33)

Changement de cap en 1986 en intégrant le monde de la construction de maison individuelle en tant que chef des ventes chez Maison Bouygues (Bordeaux 33) puis directeur commercial chez Espace Conseils Habitat (maisons haut de gamme sur Olivet 45).

Retour dans le monde de l'automobile par la création d'une SARL (vente, achat à particulier à Nantes). Suite à la vente de notre entreprise, découverte de la promotion immobilière en tant que chef de secteur et responsable de l'agence de Cholet 49. Dépôt de bilan au moment de la crise financière (660 personnes licenciées).

J'ai rallié le secteur des énergies renouvelables en tant que Directeur d'agences (Anglet, Pau 64 et Tarbes 65)





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel