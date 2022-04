Christophe BÉESAU

Je suis mathématicien, diplômé du « Laboratoire de Probabilités & Statistiques » de l’Université de Rennes I, et travaille depuis plus de 20 ans chez ALTRAN Technologies.



Je suis membre de la Société Française de Statistiques (SFdS), et de la Société des Mathématiques Appliquées & Industrielles (SMAI).



Actuellement "Partner" au sein de l’entité PR[I]ME d'ALTRAN (entité dédiée à l’innovation, que j'ai co-fondée en 2004), et responsable des activités "Modélisation & Simulation", je mène aussi des travaux de recherche appliquée concernant notamment l’extraction d’informations dans les matrices creuses et la modélisation des comportements décisionnels en analyse polysensorielle.



La modélisation complexe et la mise au point de solutions statistiques avancées, capables de traiter des problématiques récalcitrantes ou des "défis technologiques" constituent mon coeur de métier.



Convaincu que toute offre de conseil à haut niveau doit être en permanence alimentée par de la recherche interne, j'ai développé plusieurs méthodologies statistiques innovantes (certains développements ont été parallélisés):

• CALIPSO ©, destinée à identifier et modéliser les causes racines des phénomènes complexes (5 ans de développement);

• MACS ©, méthode d’accélération de la modélisation des phénomènes multiphysiques couplés (2 ans de développement);

• SENSO ©, permettant de modéliser l’influence de la perception sensorielle sur les prises de décision (4 ans de développement);

• SYNAPSE ©, méthode statistique d’investigation, d’analyse et de formalisation de la connaissance cachée (3 ans de développement).



Toutes ces méthodologies apportent une vision novatrice des secteurs qu'elles adressent, que ce soit sur la plus-value finale elle-même (par exemple, via l'accès à un niveau de précision bien supérieur aux approches standard), ou bien par des conditions de mise en oeuvre particulièrement attractives (déploiement flash, structure "quick win" de la fourniture des résultats successifs...). Elles ont en outre fait leur preuve dans des environnements très variés.



Je suis également en charge du cours « Statistiques & Innovation », que j'ai élaboré pour l’École Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile (ESTACA), et que je dispense à près de 300 étudiants en 4ème année, sur les deux sites de cette école (Paris et Laval).



Je suis aussi formateur certifié en Gestion du Temps à l'IMA (International Management Academy) du Groupe Altran, depuis 2002.



Enfin, mon parcours de plus d'une centaine de projets réalisés (aéronautique, science des matériaux, lasers, automobile, transport ferroviaire, acoustique, banque, cosmétique, défense, espace, formule 1, ingénierie médicale, télécoms, industrie du luxe...), conduits dans des situations très variées (du site de production industrielle aux salles blanches des labos de R&D), m’a permis d’acquérir une connaissance étendue du milieu du Conseil en Innovation, et aussi d’être à l’origine de plusieurs dépôts de brevets.



Mes compétences :

Statistiques