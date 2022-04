Christophe BELDON

Ayant acquis une grande expérience dans la gestion de marchés et de chantiers d'espaces verts et de terrains de sports dans la région PACA, je suis actuellement en gestion du service production d'une entreprise d'espaces verts et de terrains de sports.

- Gestions de chantiers et de marchés

-Animation d'une équipe de 5 conducteurs de travaux et de 35 personnes

-Planification du plan de charge de l'entreprise

-Validation des achats

- Validation de choix techniques

- Gestion de l'Atelier





Mes compétences :

Produc

Orga

Analyser écouter réfléchir agir

gestion du per