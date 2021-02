Jean-Michel MARTINEZ

Depuis mon entrée à Beckman Coulter (Immunotech, Danaher company) en 2000, j'ai pu évoluer au travers de plusieurs postes :

Depuis 2007 j'occupe le poste d'ingénieur cadre en assurance qualité et affaires réglementaires de l'équipe post market où mon quotidien est rythmé par des tâches variées tel que des projets d'entreprise qui peuvent être stratégiques, les améliorations continues, les non conformités à gérer pendant le flux de fabrication, l'activité de libération de lot, la revue documentaire...

De 2000 à 2004, j'occupais un poste de technicien de production de la ligne de produits MHC tetramer, puis de 2004 à 2007 de technicien au contrôle qualité de la gamme cytométrie.



Je pense que les opportunités que j'ai saisi traduisent bien mes aspirations : élargir mes connaissances et relever de nouveaux défis !



Ces différentes expériences m'ont permis de mettre en pratique les connaissances que j'ai pu acquérir tout au long de mes études et développer les responsabilités que j'ai pris tout au long de ces années à au sein de cette entreprise.

Celles-ci ont été également un atout pour le poste que j'occupe actuellement.



Je pense que l'écoute, l'organisation dans mon travail, ainsi que ma capacité à m'adapter rapidement aux nouvelles situations me permettent d'évoluer avec autonomie.



Finalement, je pourrais me résumer en ces termes : j'aime les défis, je m'implique dans ce que je fais et effectue les tâches qui me sont confiées avec une rigueur en accord avec la balance réglementaire/ profitabilité !



Mes compétences :

Création de documents via EDMS

Gestion des non conformités via GPAO

Création de présentations via Powerpoint