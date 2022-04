Christophe BELLAN

Durant 14 ans, j'ai développé une compétence large dans le domaine du Test Industriel ainsi que dans les aspects Manufacturing (électronique grand public), puis lors des 3 dernières années, j’ai acquis des connaissances dans le métier de l’homologation (bornes de charge pour véhicules électriques et bornes self-service pour les lieux publics).



Ces activités arrivent en bout de chaîne dans le cycle de développement, ce qui nous soumet à une forte pression afin de tenir les contraintes de mise en production.



Lors de ces 14 années à côtoyer le milieu industriel, j’ai connu différents types de productions : des productions de quelques milliers de produits, jusqu’à la production de plus de 10 millions de produits par an.



Depuis 7 ans en tant que responsable d’équipe, j’ai acquis une solide expérience, tant dans la gestion opérationnelle que dans la gestion humaine.



Ce poste de responsable nécessite d'avoir une vision transverse aux différentes fonctions de l'entreprise, telles que : Bureau d’Études (Électrique, Électronique, Mécanique, Logiciel), Qualité, Industrialisation; impliquant une prise en compte des contraintes de chacune des parties.



Quelques missions majeures peuvent être mises en avant :

• La mise en place d’une stratégie commune multi-site (Angleterre, Inde, France)

• La mise en place d’une stratégie de test adaptive

• La refonte complète des fiches de poste pour améliorer l’efficacité et être en phase avec la stratégie globale de l’entreprise

• La gestion (technique et commerciale) de sous-traitants :

o Sociétés de bancs de test

o Laboratoires d’homologation



Aujourd'hui, je recherche un poste qui me permettrait de mettre en pratique cette expérience de responsable d’équipe technique. D'un tempérament gagnant, animé par des convictions de réussite, et ayant une vision globale des intérêts de l’entreprise, je peux apporter une expérience positive dans un domaine d'activité industrielle.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

INTERNATIONAL : • Hongrie : Jabil ; SSCI • Chi

POINTS FORTS : • Gestion de Projet • Planning • B

Manufacturing

Chine

Test

Stratégie