Je suis un sportif dans l'âme avec tout ce que cela implique.

Gagneur,intégre,sérieux,rigoureux, avec une trés forte envie de réussir.

Je suis profondément humain, avec beaucoup de fidélité.

Tout cela vient de mon passé de sportif tant en Football qu' en Ski que j'ai eu la chance de pratiquer à un bon niveau.

Dans ma vie, je ne supporte ni la malhonneteté, ni la méchanceté,et surtout pas le manque de ténacité.

J'essaye enfin d'être le plus juste possible tant dans ma vie de tous les jours que dans mon travail.



Respect,crédibilité et enfin engagement sont trois de mes fondements.



Christophe Beltran



Mes compétences :

Vente

TOP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft : 2000 pro