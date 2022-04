Christophe BERNARD

Mes compétences: 17 ans d'expérience en tant que Project Manager dans l’automobile en contact direct avec les constructeurs germaniques et anglo-saxons.



Anglais et allemand courant et capacité à évoluer dans des organisations matricielles complexes



Capacité à résoudre des problèmes complexes et à fédérer mes équipes projet pluridisciplinaires multisites et multiculturelles sur des objectifs courts, moyens et long termes.Management fonctionnel et hiérarchique



Bon relationnel



Mes compétences :

Allemand courant

Anglais bilingue

ISO 900X Standard

Audit

Gestion de projet

Automobile

Caoutchouc

APQP

VDA 6.3

Siemens Hardware

Ingres

Delphi