Christophe BERTHELIER

J'ai débuté dans l'Hôtellerie en travaillant essentiellement pour des Relais & Châteaux (hôtel de Crillon à Paris,Résidence la Pinède à Saint Tropez...).

J'ai ensuite intégré une société d'Etudes de Marché (IRI-SECODIP)dans laquelle j'ai également été élu du Comité d'entreprise(non syndiqué),responsable des commisssions Culturelles, Sport,Loisirs et Voyages, j'ai acheté pour le compte de ce CE divers voyages, weeks ends...

Cela m'a permis de me faire "repérer" par un Tour Operator dans lequel j'ai travaillé pendant plus de 2 ans pour la vente de voyages auprès des CE & Associations.

J'ai ensuite souhaité donné une nouvelle orientation à ma carrière tout en restant dans le domaine touristique, le poste de Responsable Carnets de Voyages consite à commercialiser les guides touristiques du Petit Futé auprès des professionnels du tourisme (Tour Operator & Agence de Voyages) sur la france,la belgique,la suisse et le luxembourg. Cette fonction nécessite de fréquents déplacements en france et à l'étranger.



